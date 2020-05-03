新北貢寮龍洞1婦人觀賞攀岩失足摔傷。（許家寧翻攝）

五一連假收假日，東北角景區意外頻傳，1名50多歲婦人今下午3點多在貢寮區龍洞攀岩場疑似看人攀岩，不小心失足從2、3米高的山壁摔落，警消獲報架繩救人，並以小艇將傷者運送上岸，幸婦人生命徵象穩定、意識清醒，送往醫院治療。蝙蝠洞公園海濱則有1男子溺斃，讓海巡和消防救援疲於奔命。

警消指出，貢寮龍洞灣為斷層陷落所形成的天然海灣，為東北角海岸面積最大海灣，除了為熱門浮潛勝地，附近龍洞攀岩場也是許多愛好攀岩人士必去的運動場所，不過近年意外頻傳，去年3月及5月共發生3起跌落事故，其中有一人摔死喪命。

無獨有偶，瑞芳區蝙蝠洞公園海濱，下午3點有1名30多歲的男子，因天氣炎熱戲水但酒後未穿救生衣，後來被發現溺水卡在岩石裡，男子被救起無呼吸、心跳，警消接續實施CPR急救並送往瑞芳礦工醫院，到院前無生命跡象。

新北消防六大隊指出，溺水男子與一群16人同事戲水，疑似飲酒後戲水失足落海，加上不會游泳也未穿救生衣，被發現救起後送醫，由於該處尚未派員駐點守望，預計27日起每逢六日由三重同心救難隊駐點，警消巡邏支援。

(中時 )