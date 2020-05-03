北韓領導人金正恩神隱近3周後昨天露臉，雖然疑點重重，但美國白宮證實，在經過分析後，認為畫面應該為真。北韓外交官出身的脫北者、新科國會議員太永浩曾指金正恩病重，南韓執政黨「共同民主黨」今天要他與另一位脫北者議員公開道歉。

改名「太救民」的北韓前駐英國公使太永浩，在上月國會選舉，代表在野保守勢力未來統合黨角逐，在首爾江南區脫穎而出，成為首位在南韓當選區域國會議員的脫北者。另外一位高知名度的脫北者池成鎬，也透過比例代表制，當選未來統合黨議員。

太救民日前說，他確信金正恩「無法自行站立或步行」，池成鎬則表示他「99％確定」金正恩已經死亡，且平壤周末也許會發布官宣。

但金正恩昨天燦笑出現在世人面前，等於打了兩人一記響亮的巴掌。共同民主黨國會發言人鄭春淑議員今天呼籲太救民與池成鎬，應該為他們「毫無根據的發言」公開道歉並表達懺悔。她批評兩人，身為公眾人物，發言應該更為慎重。

另一位執政黨議員姜炳元（Kang Byung-won，音）也指責兩人的做為「加深大眾的焦慮和恐懼」，稱他們應該為「利用地緣政治的不確定性，以獲取個人利益」的行徑表達悔意。

(中時 )