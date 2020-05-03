國際扶輪社3462地區和勤益科技大學合作，舉辦生命橋樑助學計畫，由校方推薦清寒子弟或成績優異學生參與，透過40小時自我探索、職涯高飛教練工作坊等課程有效幫助學生們認識自我，做好就業前的準備。(馮惠宜攝)

國際扶輪社3462地區為協助大專青年可以學用銜接，啟動生命橋樑助學計畫，首次和勤益科技大學合作，由校方推薦清寒或成績優秀學生參與40小時的助學計畫，透過有系統的探索自我、職涯規劃等課程，讓40名學員能做好職涯準備，最特別的是，不但有專業師資授課，近40名在各領域事業有成的扶輪社友也擔任業師，以自身經驗做傳承。

本次生命橋樑助學計畫自去年11月開始，5月3日進行結業式，國際扶輪3462地區2019-20年總監黃進霖指出，希望透過這項計畫協助更多大專青年在進入職場前可以培養正確的態度和精神，而活動最大特色是由扶輪社友擔任業師

，陪伴學員們讓他們更了解職場實務，而來自各行各業的企業菁英也藉此選才，把優秀人才網羅進自己的公司。

國際扶輪3462地區執行秘書林南菁指出，參加這項計畫的孩子，多數都半工半讀，利用假日來學習，精神令人感佩，因而主辦單位也發給所有參與學員參與獎金、全勤獎，以及表現最優異獎金，最高可獲6萬6千元。

勤益科大資管系3年級江姓同學表示，自己因為高中學觀光，對旅遊很有興趣，計畫畢業後要擔任領隊導遊，參與這項助學計畫，讓他更了解自己的優缺點，也學習訂定計畫、築夢踏實。

黃進霖也表示，這次初體驗，不但學員們收獲滿滿，3462地區將成立專責的「生命橋樑助學計畫委員會」，由台中東海扶輪社陳益世接任主委，專責推動。勤益科大也盼將該課程轉換為「微學分」課程，讓參與學生可以取得正式學分。

(中時 )