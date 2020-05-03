「縣道162乙（一路愛你）遊藝綠廊打造工程」完工後能有效導引車輛分流，減少事故發生。（張毓翎攝）

嘉義縣民雄鄉長何嘉恒（右二）對於正大路一段的部分道路未納入植栽作業，頗有微詞。（張毓翎攝）

縣道162乙線是聯絡嘉義縣大林鎮及民雄鄉的重要交通運輸節點，為改善易肇事路口，嘉義縣政府獲中央補助，執行「縣道162乙（一路愛你）遊藝綠廊打造工程」，預期完工後能減少交通事故發生。縣長翁章梁3日赴現場會勘，表示工程除增加道路安全性外，亦兼具休憩景觀功能，工程進度在4月底已達73％，預定今年7月底完工。

縣府建設處表示，施工區域為正大路一段、正大路二段、大民南路、大民北路、南華路及大學路，總計刨鋪24.5萬平方公尺路面，鋪設2700平方公尺人行步道，種植944株喬木、14萬株灌木，並建置4座標誌、號誌共桿路燈及5處實體景觀槽化島，可望提升行車安全、道路美觀性及住戶生活品質。

縣長翁章梁今日在民雄鄉長何嘉恒、縣議員黃芳蘭、林淑完、林于玲及縣府建設處長林聰利等人陪同下會勘，翁章梁指出，施工路段為重要交通要塞，不僅鄰近中正大學、南華大學校區，當台1線壅塞時，可做為連接南北向之替代道路，也能紓解東西向縣道162、164、166之車流。

這項工程在正大路一段兩側路緣規畫綠帶，但此段連接正大路二段的道路卻未納入植栽作業，身為民雄的大家長何嘉恒對此頗有微詞，他認為「既然要做，就要做到最好」，此處為當地居民重要交通要道，希望能加強沿途綠美化。

針對何嘉恒提出的部分，翁章梁回應，將以經費做合理化分配，倘若經費不足，後續會盡力爭取，為道路做更好改善。

(中時 )