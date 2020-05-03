台南店仔口文教協會志工探勘白河半崎仔「石山古道」，披荊斬棘讓古道重見天日。（台南店仔口文教協會提供／劉秀芬台南傳真）

台南店仔口文教協會志工探勘白河半崎仔「石山古道」，披荊斬棘讓古道重見天日。（台南店仔口文教協會提供／劉秀芬台南傳真）

台南白河關子嶺有多條早期為開採石灰及挑販貨物開拓的古道，長期推動保存當地文史的店仔口文教協會，3日號召志工一同探索半崎仔「石山古道」，披荊斬棘讓古道重見天日，希望爭取經費整修，讓民眾前往關子嶺觀光時能多一處安全踏青的選擇。

白河半崎仔部落位於在枕頭山東面的半山間，因入庄山路坡度緩升而得名，半崎仔通往枕頭山的古道，當地人又稱為石山古道，已湮沒數十年。據傳1980年代關子嶺曾計畫開發大型遊樂區，當地楊姓富商斥資6000萬於石山進行道路及水土工程，後因土地使用分區管制問題，計畫無疾而終。

白河在地的店仔口文教協會，積極保存當地文史，6年前成立「白河真水鬥陣行」團隊，由理事長吳忠明、洪志仲等志工帶領民眾踏查白河各水系及山系，協會3日再度邀集十多名志工，由半崎仔居民蘇健興及其70多歲的母親帶領，踏查石山古道。

探查隊伍一行人從村落一處民宅旁的榕樹林進入古道路口，一旁還可以見到養蜂人家遺留的設備，蘇健興與母親憑藉幾十年前的記憶，比對特定樹種和地形地貌的相關位置，全程約1.5公里長的步道通往枕頭山觀景台，一路披荊斬棘開路，花了1個半小時完成路線初步勘查，途中還可以看到1.5公尺寬的牛車路線遺跡。

吳忠明表示，將極力爭取西拉雅國家風景區管理處籌列經費整建古道，較崎嶇路段進行改善，增設安全設施、指標，建休息涼亭、告示牌，讓民眾有較安全的登山路徑，不僅讓遊客到關子嶺遊玩時多一處選擇，也讓他們認識古道過往歷史，更了解白河在地文化。

(中時 )