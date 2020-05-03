五一勞動節連放3天，許多人擔心又會成為台灣防疫的一大考驗，就有胸腔暨重症醫師說一一列出連假時看見4亂象，讓人不禁搖頭。

醫師黃軒也在臉書指出，連假這幾天出門，感覺到大家悶了很久了遇到連假很開心，但他也一一點名4亂像，包括1.搭高鐵時卻見到有人把戴過的口罩隨手丟棄在椅子上。2.看見有阿伯每咳一下，就把口罩拉下來才安心地咳嗽，嚇得黃軒醫師說他得趕緊先離開高鐵座位避難。3.出高鐵站後，他看到一大堆民眾及遊客都把「口罩戴在下巴」露出鼻孔。4. 連用過的口罩也亂丟在地上。

這4亂象讓醫師好感嘆，表示「很擔心防疫鬆懈了」、「連假『肆』亂..，大家要小心，可輕鬆，不可鬆垮了....」。網友看了也附和留言「請大家別健忘，居安思危啊！」、「我還是建議大家忍耐宅在家吧」、「在家休息吃西瓜配時中記者會」，也有人說盼望，「希望七連霸啊，每天零零零」。

(中時電子報)