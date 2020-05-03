中央氣象局局長葉天降退休在即，交通部證實，確定下周三(6)起由副局長鄭明典接任代理局長職務，鄭明典表示將針對氣象新科技方面做強化，來因應日漸嚴峻的氣候考驗。

鄭明典受訪時談到，對自己即將接任代理局長一事其實內心沒太大的波瀾，笑稱自己神經比較大條，對於氣象局未來的展望，自己因為是科班出身，就讀台大大氣科學或美國加州大學洛杉磯分校大氣科學時都打下氣象科技的基礎，希望未來氣象局在「氣象新科技」方面可以強化。

鄭明典指出，自己接任代理局長職務其實是在打基礎，氣象領域是個新興科學，日新月異進步很快，目前仍有許多新的知識待開發中，例如對颱風、梅雨和氣候變遷方面等所知相當有限，像是生物界會自然地調適災害，人類社會若面對極端天氣調適不及就會帶來無法預期的傷害。

鄭明典說，許多人類過去沒經歷過的氣候現在正在發生，氣象新科技可以讓我們更主動積極面對，也是另一種「超前部署」。

被問到未來是否在臉書上繼續發布氣象知識，鄭明典說仍會不定時撰寫，但也期許氣象局中理論基礎較強的同仁也能在資訊平台上發布相關專業訊息，相較於過去阻力較大，現在已是民眾獲取資訊的主要方式。

(中時 )