從新春等到初夏，彰化縣7所社區大學、樂齡學習中心等74個終身學習機構，5月4日要終於要開學囉，不少學員迫不及待，但防疫還是很緊要，社區大學都訂出上課首周是防疫宣導周；而這波疫情衝擊大，已有1成多、上千學員退課了，就怕正式開課後，再爆退課潮。

彰化縣共7所社區大學、27所樂齡學習中心、新住民學習中心的策略聯盟函蓋16個國中小、7個社區多元學習中心、2個多功能學習中心和15個成人要育班，共3萬多名學員，為了這波疫情，3月3日宣布延緩開學後，又延了一次，總算等到疫情告緩了，5月4日確定要春季班就要開課了。

湖埔社大執行長林淑玲表示，未來兩周仍是觀察期，如果班級人數不足，課開不成，也打擊老師用心，校務會議決議，原本12人成班，放寬到7、8人，許多人等待上課，也有許多人還是怕怕，湖埔退課已經1成多，約150人，以往都開到90幾班，開學後兩周內都可以辦理加、退課，能維持多少班，還無法確定。

林淑玲表示，社大收學分費，延緩上課這幾個月來，租用場地和人事費用都要照常支出，短少數十萬元的缺口，還不知怎麼彌平。但防疫情間雖然停課，公共議題、論壇還是上軌道進行中，社大仍肩負著帶動終生學習，催生公民社會的願景。

(中時 )