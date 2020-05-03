五一連假花蓮整體住房率約5至6成，較清明連假9成少了許多。（許家寧攝）

花蓮東大門夜市五一連假人潮冷清，攤商嘆整體買氣較清明連假低迷。（資料照）

五一假期尾聲，台九線蘇花改車流未如預期，僅零星時段出現短暫回堵，花蓮東大門夜市等6「人潮警示區」，3天來均呈現綠燈，出遊人潮並不顯著，住房率也是一片慘綠，相較清明連假高達9成，五一連假僅約5成，讓夜市攤商大嘆「差很大」。

針對五一連假，交通部推出的「高速公路1968」APP人潮警示系統加強版，花蓮示警點包括七星潭、東大門觀光夜市、新天堂樂園、鯉魚潭觀景台、遠雄海洋公園及怡園度假村等6處，上次清明連假「擠爆」的東大門不如預期，未見「紅燈」警示人潮。

東大門夜市福町夜市主委黃家明說，五一連假夜市人潮狀況和「平常的假日」差不多，這3天東大門尖峰時段也均呈現綠燈狀況，基本上以外地客為主，花蓮人可能因禮讓運動，連假多暫不出門，整體買氣低迷，攤商都直呼生意慘兮兮。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐說，五一連假住房率約有5、6成，與清明連假相比差了3、4成，推估一般公務人員及學生都要上班、上課，加上假期只有3天2夜，勞工出遊人潮本來就少，反映在住宿率也較清明連假少了許多。

旅宿業者認為，可能受疫情趨緩影響，這次連假花蓮各飯店住房率，平均較前一周略為成長1至3成，鄰近市區或東大門夜市的旅宿因享地利之便，部分高達8成，連假後2天多了約6％散客入住，多為蘇花改自駕客，最後拉了一波尾盤，讓業者略鬆一口氣。

(中時 )