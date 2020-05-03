台中市政府教育局楊振昇局長全程參與活動，以行動表達滿滿的感恩及奉獻。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台灣省慈意愛心會與昇揚金屬股份有限公司聯合，3日在中市大里區瑞城國小辦理「2020瑞鳳乘愛･璀璨昇揚･馨愛親恩･慈意香頌感恩音樂會」，捐助中市16所學校弱勢關懷基金243萬元，滿滿愛心幫助更多需要被關懷的弱勢學童。台中市政府教育局楊振昇局長全程參與活動，以行動表達滿滿的感恩及奉獻。

台灣省慈意愛心會與昇揚金屬股份有限公司，長年來秉持傳愛的宗旨，持續照顧及扶助各角落弱勢學生。活動以「感恩奉獻．頌讚感恩」為主軸，希望在別具意義的感恩5月，邀請霧峰區及大里區相關的國中、小校長及老師，透過音樂的饗宴，獻上滿滿的愛與關懷。

台中市政府指出，防疫期間，主辦單位積極落實相關防疫工作，除活動於戶外演出，並由專人測量額溫、手部消毒、戴口罩，觀眾座位亦採防疫社交距離。

昇揚金屬股份有限公司董事長張明吉說，希冀透過｢希望童在捐助計畫｣，以長期關懷在地學校弱勢學生及邊緣家庭孩子的教育，此次共捐助中市16所學校弱勢關懷基金243萬元，切實協助受贈學生之學習成長。另，大里區瑞城國小家長委員會為配合教育局的防疫就學不中斷計畫，現場也特別捐贈瑞城國小34台平板電腦與行動充電推車一台，積極協助瑞城國小弱勢孩童參與遠距教學。

教育局長楊振昇表示，近來因疫情關係，深刻體悟到各界善心人士對於中市教育的「愛、分享以及關心」，也非常感謝各界持續以行動關懷弱勢學生的生活以及學習；教育局於今年辦理「生命轉彎處-看見未來人才」培育計畫，持續關注弱勢學生學習，並以積極性的教育作為，提供弱勢學生最大支持力量，實現教育公平與正義。

(中時 )