新冠肺炎疫情仍令民眾相當緊張，不過部分國家地區似乎還是沒有太緊張，德國職業足球聯賽尚未確定何時展開新球季，科隆足球隊在當地時間周五更出現3名新冠肺炎病毒檢驗陽性，但球隊仍維持訓練。

科隆足球隊並未公布3位新冠肺炎檢驗陽性隊職員身份，因此不確定是否有球員確診，球員目前維持小組訓練，球隊隊醫克萊（Paul Klein）透過球隊官網表示：「專家評估過後，根據衛生保健和預防感染方針，球隊已經分成小組來訓練，因此只要病毒檢驗呈陰性，我們還是可以維持訓練。」

克萊並說，目前球隊沒有人被歸在危險名單，這是為了尊重3位確診者的隱私，德國資深政治家、衛生經濟學和流行病學教授勞特巴赫（Karl Lauterbach）在推特表示：「或許有2名球員、1名職員感染。」

其他德國足球隊尚未對於病毒檢驗有任何評論，不來梅隊官方表示，球員和職員的檢驗結果都是陰性，當地時間周日會在進行另一次檢驗，勒沃庫森隊和法蘭克福隊也只報告結果為陰性。

(中時 )