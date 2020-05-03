新冠肺炎肆虐數月，嚴重影響各行生計，娛樂產業同樣靜如止水，不少工作人員面臨「手停口停」困境；為了幫助大家共度難關，71歲香港歌神許冠傑，上月底舉辦線上音樂會，為全球歌迷打氣；緊接著9日由「舞王」郭富城接棒，以「一起鼓舞．動起來」為主題，率百名舞者上線唱跳。

郭富城的母親2月病逝家中，一向侍母至孝的他，有感於近幾個月香港表演工作全部喊停、不少舞者面臨無工開、沒錢賺的日子，為了照顧大家生計、鼓勵樂觀抗疫，郭富城走出喪母之痛，定於9日開工舉辦線上音樂會，並邀請100位舞蹈員參與，場面壯觀。

許冠傑日前的線上演出吸引超過200萬人觀看，會後一直有傳聞，指接下來將邀林子祥、張學友等人接力演出，但都只聞樓梯響，近日終於定案由郭富城接棒。據了解，郭富城除了無酬演出，還自掏腰包捐款數十萬港幣（超過百萬台幣），補助停工的舞蹈員及電影工作者，希望與大家共度時艱。音樂會製作人表示：「城城將會繼阿Sam（許冠傑）之後，在同一個地方開唱。」郭富城的經紀人小美也說：「城城很有心支持舞蹈員和電影幕後，目前還在處理很多演出細節。」

郭富城將於9日率舞者線上開唱。（翻攝郭富城IG）

(中時 )