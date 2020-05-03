北韓領導人金正恩神隱20天後，在5月1日現身肥料工廠竣工儀式，打破病死傳言。從照片與影片中可看出，金正恩笑容滿面，似乎有意向外界傳達健康狀況良好。中華大學講座教授杜紫宸卻一語驚人：以前那位可能是替身，這位才是本尊。

金正恩現身後即使出現照片與影片，但仍未能消除大眾的疑慮，甚至有網友發現照片中的金正恩笑得太燦爛，有可能是替身。民進黨立委王定宇今天也在臉書直言，5月1日出現的金正恩，神色風采都怪怪的，他也PO出金正恩兩個不同時期的照片，來讓大家比對。他強調，雖然整形可以處理一些常用來比對如耳朵等等，但是眼神和風采是整不出來的。

杜紫宸則在臉書表示，有些人說現在出來的這位金正恩笑容太燦爛，可能是個替身。他不能否認有這個可能性，可是也有另外一種可能性：以前那位其實是替身，這位才是本尊。

網友認為，「要問邱國正才知道！」、「有一種科技叫做~人臉辨識系統。」

(中時電子報)