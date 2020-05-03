馬爾地夫爆出新冠肺炎疫情，有28名臺灣人滯留該處，外交部今天表示，經各方努力，熱心臺商於4月28日出面與中華航空完成包機承租作業，並預定於5月4日自印度德里起飛返國，且開放國人登記訂票。

針對滯留馬爾地夫國人自馬國赴印度包機聯繫狀況，外交部副發言人崔靜麟表示，有關滯留南亞各地國人因受疫情影響期盼返國事，經各方努力，已預定於5月4日自印度德里起飛返國。

他說，世界台商會名譽總會長劉雙全於4月29日晚間主動表示，如果滯留馬爾地夫國人可搭乘包機至德里會合，願負擔他們自德里返回臺灣的機票款。

崔靜麟指出，馬爾地夫因疫情關係全境封鎖，現又適逢齋月期間，無論包機公司、政府機關或銀行等均聯繫不易，駐印度代表處與滯留馬爾地夫國人雖自4月30日至5月1日密切聯繫溝通，並經外交部與外館的費心協調，但已無時間完成包機承租作業。

外交部強調，充分理解滯留在馬爾地夫國人在當地封城時急於返國的心情，對於此次包機因作業時間不及而無法完成感到相當遺憾。外交部已指示駐印度代表處及駐清奈辦事處，繼續查詢可以離開馬爾地夫的方式，並積極協助滯留馬爾地夫國人完成回家的心願。

(中時 )