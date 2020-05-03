卡達的杜哈機場(Doha International Airport)在經過十幾年的經營，已經是國際重要轉運站，但是位處中東地區，就免不了遇到極端的氣候。一場強大的風暴竟然將停穩的波音787飛機吹動，並撞向另一架停好的空巴A350。整個過程被機場監視系統拍攝下來。

防衛世界(Defense World)報導，卡達航空（Qatar Airways）發布一段驚人的畫面，4月30日，風暴襲向機場，一架波音787-800飛機的機輪固定座，被側向強風吹的脫離原位，飛機直接轉向，再被推得向旁邊幾十公尺外的空巴A350-900型客機撞去，所幸兩架飛機受損情況不大。

Qatar Airways ground collision in doha airport

卡達航空從推特發布消息稱：「當時天氣相當極端，狂風超過70節(時速130公里)，飛機機輪跳離了固定器，之後就撞向A350-900型飛機。」

聲明補充說，當時飛機的停放都按照AMM（飛機維修手冊）的規定，只是天氣過於極端。當時機場也因為風勢過強而暫時關閉。

卡達航空稱，事件發生時，機上沒有乘客或機組人員，兩架飛機損害都不大，稍微檢修就能重回飛行線。

(中時電子報)