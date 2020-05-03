位於屏東火車站前的大和旅社，是日據時代的歷史建築，見證屏東市的發展。經修復後，日前1樓咖啡廳開始試營運，夜間燈光打在建築上，充滿濃濃歷史感，更添思古之幽情。2、3樓的旅社最快年底前營業，已有不少人躍躍欲試想要入住。

大和旅社建於1935年，至今已超過80年歷史，因交通之便，曾是外地人到屏東住宿首選。二戰後旅社營運下滑，改名為大成大旅社，1999年歇業後租給糕餅業者。因建築格局與構造保存完整，極具歷史價值，2014年縣府公告為歷史建築。

經營耶誕燈飾產業的源順工業公司董事長許源順是屏東女婿，因喜歡老屋，耗資9000萬元買下建物，並於2018年動工整修。歷史建築修復最高可申請政府9成5的補助，但因程序繁瑣費時、限制又多，許源順決定自己出資，讓大和旅社成為縣內唯一未申請政府補助修復的私人歷史建築。

經1年多修復，大和旅社修復計畫主持人賴元豐表示，目前水電已經完工，待使用執照通過後，便會開始進行內部木作及裝修。1樓咖啡廳日前開始試營運，現只提供外帶，兩周內會正式營運，屆時民眾就能進到室內享用咖啡。

2、3樓有14間房間及14床的青年旅舍，可滿足一般遊客及背包客住宿所需，最快年底前就能營運。因屋內的圓弧形樓梯、窗檯、欄杆、洗手台等均完整保留，不少民眾都期待能早日入住，體驗濃濃的歷史氛圍。

(中時 )