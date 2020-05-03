「五一」勞動節連假天氣晴朗，加上新冠疫情蔓延，悶在家裡太久了，許多人紛紛走出戶外。在新北市萬里區一家度假中心外的海灘上，有一對男女在露營區，也沒有「帳棚」遮蔽，光天化日下，大清早就開演出「春宮秀」，女子一絲無掛躺在沙灘，男子雖然有穿上衣，但是拉下褲子，上下搖動了快10分鐘，讓旁邊一些遊客大呼可能疫情憋太久，「簡直是北部版的「漁光島」！

這對男女，男生是名大鬍子外國人，女生一頭黑髮，無法辨認國籍。他們在北海岸露營區上演露骨「春宮秀」，被一群也在當地露營的年輕人「撞見」，用手機拍下來，還配上「LIVE」直播報導，笑翻網友，他們說，這位老外從前一晚就開始在沙灘上，通宵上演「刺槍術」，不知是否「久旱逢甘霖」，一發不可收拾，翌日清早又開始「吃早餐」，體力真是驚人。

新冠防疫悶壞了，翡翠灣大白天上演北部版「漁光島」春宮秀。（讀者提供）

影片還有第二幕，這對男女在沙灘上「激情過後」，女生全身光溜溜走進海岸，先蹲下來讓海水沖洗「海鮮」旁白的年輕人說「阿娘喂呀，做完愛做的事，就這樣洗鮑魚，等等我哪敢帶小孩下海游泳！」。

這段比之前台南「漁光島」被拍的「帳棚激情」還要更直接的「魚水之歡」在網路上瘋傳，網友說，「舞台」現場後就有2輛露營車，車外有不少人；前海灘上也有一群戲水的年輕人，這對男女就這漾肆無忌憚上演春宮秀，實在讓人側目。

當地警方表示，並沒接獲有民眾報案，已經主動介入瞭解中；民眾偷拍轉傳則涉有妨害風化之嫌。

(中時電子報)