台東今天的天空美到爆，白雲蒼狗，變化多端 。（莊哲權攝）

台東市禾風度假酒店執行長的林杰昇在比西里岸拍到奇怪的雲。（林杰昇提供／莊哲權台東傳真）

台東南橫山區天空出現飛碟雲。（劉政提供／莊哲權台東傳真）

攝影玩家陳雅惠拍到愛心彩虹雲。（陳雅惠提供／莊哲權台東傳真）

台東今天天氣晴，藍天下白雲蒼狗變化多端，先是南橫山區出現飛碟雲，中午地震過後，有人拍到心型的彩虹雲，還有人看到像美人魚或保齡球瓶的高積雲，也有民眾在東海岸拍下所謂的地震雲，特殊雲朵的精采演出，成了連假最後1天的小確幸，「美雲」更在臉書洗版。

台東今天飆高溫，逐漸進入夏天的天空，白雲秀驚奇不斷，上午9點多，南橫山區出現5朵飛碟雲，由遠而近，有如外星人的飛碟大軍入境，其中2朵較大的飛碟雲維持了約2個多鐘頭，另外3朵較小的雲很快就被吹散。

近中午11時24分40秒，東部海域發生芮氏規模5.9有感地震，無巧不成書， 台東市禾風度假酒店執行長林杰昇於地震前5分鐘，在成功鎮比西里岸東方外海天空用手機拍下長相奇特的「地震雲」；還有攝影玩家陳雅惠，則是在地震過後拍下陽光穿透心型的白雲，在太陽周圍形成七彩光暈的「彩虹雲」。

另外，還有民眾在海濱公園拍下狀如美人魚，又像保齡球瓶的雲，變化多端的雲朵在台東的天空輕妙曼舞，「美雲妳在哪裡」，許多網友將拍到的雲分享到臉書，網友笑稱，美雲幾乎將臉書洗版。

台東氣象站指出，天氣晴朗時，地面水氣隨上升氣流上升，在高空凝結成雲，會在2100公至3000公尺高空形成高積雲，因層層堆疊，會出現不同形狀的雲朵，並沒有所謂的「地震雲」。

(中時 )