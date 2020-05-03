貝克漢慶45歲生日。（摘自IG）

英國萬人迷前球星貝克漢（David Beckham）當地時間2日歡慶45歲生日，因為疫情關係，今年生日不敢大肆張羅，只在英國郊外鄉村豪宅家中，與老婆維多利亞及3名子女簡單慶祝，維多利亞雖然前陣子傳出負面消息，不過仍用心準備老公的生日禮物，就連禮物外包裝都印有貝克漢的大頭圖案，別出心裁。

貝克漢勤用社群軟體，將生活大小事通通都放上限時動態，與粉絲分享。他除了切生日蛋糕吹蠟燭之外，他的母親珊卓與小兒子克魯茲也分別送上親手做的牧羊人派及肉片三明治給他，兒子更貼心用蕃茄醬寫著「我愛你」向老爸告白，貝克漢還在家中與兒子重回童年，一起玩懷舊電玩《小精靈》，企圖追平兒子的遊戲紀錄。

貝克漢在英國鄉村豪宅家中，與老婆維多利亞及3名子女簡單慶生。（摘自IG）

而身在紐約與演員女友妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）居家隔離的大兒子布魯克林（Brooklyn）也在IG貼舊合照留言祝貝克漢生日快樂，「祝全世界最佳父親生日快樂，他是我的最好的朋友，我愛你。」

(中時 )