2020華南銀行台灣企業甲級甲級足球聯賽今天進行第一循環第四輪賽事，同樣下午4點四個場地同時開踢，輔仁大學足球場上演航源FC迎戰銘傳大學的戲碼，航源靠著來自海地的外援阿維斯卡（Judelin Aveska）踢進一球，1比0險勝。

上半場第20分鐘航源林明偉在前場使出魯尼式倒掛金鉤攻門，可惜球命中門柱反彈3次，仍無法越過球門線進球；但上半場第42分鐘航源阿維斯卡在亂軍中頭錘破門幫助航源取得領先。

航源阿維斯卡進球後振臂慶祝。（中華足協提供／陳筱琳台北傳真）

航源帶著1比0領先進入下半場，雙方換邊後航源攻勢更加猛烈，但銘傳大學也屢屢利用反擊的機會在航源的前場製造險情，不過雙方守門員都發揮出色，多次在門前化解失球危機，下半場第85分鐘銘傳大學王笙翰為了阻止航源攻勢付出代價，別無選擇的戰術性犯規讓他吞下單場第二張黃牌退場，然而航源未能再追加進球，最終一球之差獲勝。

另外三場有兩場比賽是比數落差較大的賽事，北市大同在台北田徑場以5比1重擊璉紅台體，高市台電則以6比1擊敗紅獅FC笑納4連勝，台中Futuro則靠著朱益成的進球以1比0擊敗台灣鋼鐵。

(中時 )