奮鬥了半天，唐白鷺終於抓到1尾稍大的豆仔魚。（莊哲權攝）

唐白鷺走秀，飄逸的頭部飾羽很迷人。（莊哲權攝）

唐白鷺捕魚的姿勢很到位，但是效率奇差。（莊哲權攝）

被列為易危的國際級保育類唐白鷺，近日在台東利嘉溪口現蹤，頭後的羽飾有如飄逸的長髮，非常迷人，據鳥友觀察，牠們在溪口捕魚，姿勢很到位，但是技術有待磨練；唐白鷺在台灣屬過境鳥，因為棲地破壞，全球數量僅約3000多隻，比黑面琵鷺還少。

台東謝姓鳥友近日在利嘉溪出海口觀察到3隻珍稀嬌客唐白鷺，其最大特徵為繁殖季時，頭後有10餘根飾羽，隨風飄逸，相當迷人，背部也會長出披肩的蓑羽，美姿美儀，宛如霓裳仙子走台步，不過鳥友說，更喜歡看牠羽飾被風吹亂，披頭散髮的樣子。

鳥友觀察，唐白鷺混在小白鷺群中捕魚，發現目標時，會壓低並歪斜著身子接近，整個頭潛入水中，姿勢非常到位，但是常常撲空，或只抓到只夠塞牙縫的小魚，更搶不過在地的小白鷺，奮鬥老半天了才抓到1隻稍大的豆仔魚，技術有待加強。

唐白鷺又名「中華白鷺」或「黃嘴白鷺」，種繁殖於西伯利亞東南部烏蘇里地方、朝鮮北部、中國東南部以及海南島，在台灣屬稀有過境鳥，有鳥友曾在利嘉溪口1次觀察到13隻，每年台東都有過境的零星紀錄。

鳥友指出，唐白鷺因棲地縮減，族群一直無法恢復 ，全球數量估計3000多隻，數量比黑面琵鷺還少，國際自然保護聯盟（IUCN）紅皮書列為易危等級，台灣則列為2級珍貴稀有野生動物，嬌客現蹤台東，相當難能可貴。

(中時 )