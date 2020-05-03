北韓領導人金正恩死亡、重病的消息在全球傳得沸沸揚揚，但近日北韓官方卻釋出金正恩在肥料工廠剪綵影片打臉，而照片同時也在網路上瘋傳，對此，南韓網友看到後竟然有許多人都替他擔心起身體狀況，並要他「趕快減肥吧！」

金正恩神隱了3周，讓外界不斷揣測其身體狀況，但日前北韓官方釋出一段影片，可以看到金正恩出席順天磷肥料工廠的竣工典禮，進行了剪綵活動，眼尖網友卻發現背後的日期竟用著西元2020年5月1日，似乎是想和全世界宣告自己還好好活著。

南韓網友反應。（摘自微博）

但微博上卻有博主《米腸辣雞爪》翻譯了一連串南韓網友看過照片、影片後的反應，由於影片裡，金正恩走路姿勢不太順暢，南韓網友竟都紛紛擔心起金正恩的身體狀況，「正恩啊，減個肥吧，雖然我也不是你的立場」、「真心減肥吧你這該死的家伙」、「減肥吧，又不是我的肉，現在要讓我擔心了嗎」、「還能笑出來嗎，減肥吧」。

(中時電子報)