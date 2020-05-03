港片《金都》將在5月8日於台灣上映，男主角朱栢康不僅去年入圍金馬獎最佳男主角，也同時入圍了香港電影金像獎影帝，這回他在片中詮釋鄧麗欣論及婚嫁的男友，不僅控制慾、佔有慾都強，更是個愛打電動，甚至對母親言聽計從的媽寶，兩人在《金都》的對手戲也是火花不斷，兩人更有親密橋段，讓朱坦言壓力不小：「看在別人眼中，一定會覺得我賺到，但其實不然。男演員拍親密戲比女演員壓力更大，會很怕被說鹹豬手、鹹豬嘴或鹹豬舌，不過我們很快就建立信任，尤其片中一場『蓋棉被純聊天』戲碼，我特別喜歡，拍得很甜蜜。」

朱栢康（右）與鄧麗欣在片中飾演一對論及婚嫁的男女朋友。（采昌國際多媒體提供）

事實上，朱栢康在《金都》飾演鄧麗欣的未婚夫，對婚姻抱有憧憬；但他在現實生活中卻曾經歷與台籍老婆的離婚之痛，並透露單身的他現在「很悶」：「主要是因為經常分隔兩地，很少時間在一起，婚後也發現有很多問題，像是心態還沒有準備好，不停壓抑就會爆炸。這段婚姻讓我明白，如果任何關係沒了自己，都不會是好事。我在離婚之後就一直單身，很悶，回到家只能面對四道牆。」他也透露對婚姻的看法：「既然已成一對，結不結婚就看雙方的意願。我對結婚與否覺得還行，重點是彼此都能維持這段感情到餘生。」

劇場演員出身的朱栢康，《金都》是他首度擔任男主角的電影長片作品。導演黃綺琳透露多年前看過他演出的短片，之後再看到他在歌手許廷鏗〈演員的自我修養〉MV中的演出，就決定找他當男主角，並表示：「我想拍寫實的愛情片，所以刻意不找大家所認知的高富帥男性形象。沒有帥氣外表、帶點孩子氣的個性，才與我身邊認識的香港男生相似。」她並補充：「觀眾可能會覺得劇場演員的表演比較誇張，但我原本的人物設定，就是適合誇張的演法。」

朱栢康以本片強勢問鼎金馬獎與香港電影金像獎影帝。（采昌國際多媒體提供）

尤其朱栢康讀完劇本之後表示喜歡，認為角色雖然對母親言聽計從，對女友卻是所有都要管，很難斷言是典型香港男性，卻一定還沒有長大：「劇本當中，導演對角色留有不少想像空間，讓演員可以無限發揮，也讓角色更為立體。他的自我認同感比較低，是個被母親寵壞的『媽寶』，事業也是靠母親，成長中缺乏父親形象，卻很想成為大人，所以必須從身邊的人來獲得存在價值，並將自己的慾望投射在女友身上。」因此，朱栢康也透過觀察身邊不同人的特質，進而融合、轉化成為角色，更因為角色喜歡打電動，讓他開始觀察身邊愛打電動的朋友的舉動。

有趣的是，朱栢康的角色在片中愛玩諧音梗，愛說冷笑話，也意外讓全片充滿喜劇元素。導演對此表示：「角色喜歡講冷笑話，是到第四、五稿的時候才加進去，當初有人覺得這角色太讓人討厭，會讓人想不通女主角為何不離開他，所以就想加些優點給他。」至於為什麼是加搞笑？導演進一步補充：「因為很多人都是這樣，我老爸也喜歡玩諧音梗。」她更坦承這個角色，就是拿前男友作為藍本：「片中的諧音梗，有些是我父親講過，部份則是前男友喜歡講的。」《金都》於8日在台上映。

(中時 )