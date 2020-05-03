新冠肺炎疫情肆虐全球，除了戴口罩外，專業人士也指出勤洗手是很好的防疫方式，許多民眾也因此會隨身攜帶酒精、乾洗手，或者養成勤洗手的習慣，不過有一名女性上班族，竟因過度洗手而導致手指指間出現裂縫，甚至還有流血的情況。

根據《三立新聞網》報導，一名28歲的銀行女櫃員，因工作關係時常需要摸到錢，她認為鈔票上的病毒多，因此經常會到化妝室使用肥皂或洗手乳來清潔手部，加上近期新冠肺炎疫情的關係，女櫃員更是經常拿出自己隨身攜帶、或是公司派至的酒精來使用，只要一碰到錢就用一次乾洗手，沒想到勤洗手的動作卻讓她的手非常疼痛，因此而就醫。

皮膚科醫師趙昭明指出，該名女櫃員大約每隔15至20分鐘就會用一次乾洗手，在上班8小時的這段時間內，她就使用了至少30次的乾洗手，由於乾洗手主要成分為乙醇、異丙醇等，有揮發、收斂的效果，太頻繁的使用會造成皮膚過度刺激、表皮層角質受傷等，進而引發過敏性皮膚炎，該名女櫃員就是乾洗手使用太頻繁，才會有手指指尖出現裂縫，甚至還有出血情形，被診斷為過敏性皮膚炎。

趙昭明也建議，洗手時盡量使用肥皂及洗手乳，乾洗手是在沒有清水可沖洗的情況下才使用，手不清洗完後擦乾，可以塗抹溫和的乳液或護手霜，以避免皮膚受損。

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(中時電子報)