金正恩消失多日後，北韓官媒首度曝光他出席五一勞動節重要公開活動的照片，消除外界近日以來猜測他病危甚至死亡的傳言。在他消失的這段時間，其生平經歷和後宮軼聞也再度被討論。據悉，金正恩曾在1996年以假名「朴恩」（Pak Un）前往瑞士留學4年。

當時12歲的金正恩曾以「北韓外交官之子」的身分，遠赴瑞士伯爾尼（Berne）就學，曾待過伯尼爾國際學校（International School of Berne）及公立學校「史坦因霍爾茲里」（Steinhölzli）共4年。根據《紐約郵報》報導，當時他的其中一位同學米卡洛（Joao Micaelo）回憶起金正恩的為人，形容他個性很安靜、內向、喜怒無常、做事很果斷，他還提及，金正恩相當喜愛籃球，和許多大男孩一樣，會穿著NBA球衣、收藏Nike籃球鞋。

當時的學校老師里森（Michel Riesen）也在受訪時表示，金正恩是一個和善、有幽默感的少年，雖然不太起眼和特別，但是個好學生，經常從北韓大使館附近的住家徒步上學，認為他是一個友善溫和，如同鄰家男孩般的亞洲少年，且老師認為因為民主也是瑞士的一部份，金正恩肯定有接觸到民主的那一面文化。

而金正恩當時在瑞士的所有生活起居，都是由假扮成母親的阿姨代為打理，她透露金正恩小時候脾氣暴躁、缺乏耐性，對他人的痛苦有很高的容忍度，所以也就不意外後來他會使用非常殘忍的方式凌虐周遭的人，殺害同父異母的兄長，只為了讓他人認清誰是老大。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)