自強號在斗南石龜車站撞到人 已尋獲死者 19:192020/05/03 中時電子報 中時、 周麗蘭 、中時電子報、 林郁庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 144次自強號北上列車3日18點40分於斗南站西正線南端約300公尺至400公尺處，遭遇一路人侵入路線，死者是一名六十至七十歲男性。（雲林縣消防局提供／周麗蘭翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 延誤情況。(圖/台鐵) 台鐵 144列車從屏東開往基隆， 今（3日）晚上6點40分大約在斗南鎮石龜火車站附近， 撞擊一名侵入鐵軌、疑似臥軌的不知名人士， 造成列車停駛， 雲林縣消防局回報已經尋獲屍體。 臺鐵發布簡訊，144次列車18：40於斗南站西正線南端約300公尺至400公尺處，有一路人侵入路線遭撞及，通知路警處理中。 雲林縣消防局指出，派遣斗南41、91、公園、第一大隊，消防15人出勤搶救， 晚間7點12分尋獲一具屍體，死者是年約60至70歲的男性。 (中時電子報) #台鐵 #自強號 #斗南站 #路警 #闖鐵軌 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南平交道老翁騎機車遭火車輾死 交通阻塞大亂 18:362020/04/29 社會 五一連假高鐵部分滿班 台鐵東部幹線熱銷 10:522020/04/30 生活 殺鐵路警無罪 台鐵：支持檢方上訴 13:062020/04/30 生活 時速38公里！花蓮維修廠工安意外 原來是測試時突爆衝 06:012020/05/01 生活 鄭妻壓力大 早已遷居 04:102020/05/01 社會新聞 台鐵殺警獲判無罪 羅友志酸台灣司法「進步可大呢」 09:592020/05/01 娛樂 台鐵殺警嫌「生病當藉口」獲無罪 美女醫師轟：遇到算倒楣？ 11:052020/05/01 娛樂 搭乘台鐵未戴口罩 婦人成屏東開罰首例 14:172020/05/01 生活 台鐵殺警嫌判無罪 藍心湄淚崩轟：天理何在？ 08:252020/05/02 娛樂 支持殺警案上訴？深綠網友怒：蔡英文不要玩弄民粹 10:422020/05/03 政治 生活熱門新聞 案430爽玩澳、日回台確診？桃園巿揭真實身分 醫藥費全民埋單 - 生活 周二變天 氣象局：2波鋒面接力 - 生活 好市多買12公斤超大西瓜 他回家一剖開驚呆了 - 時事 好市多神皂盒有妙用 網驚呆：又要缺貨了！ - 生活 金正恩進場高清無碼片曝光 網一看這幕...驚覺不單純 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。