延誤情況。(圖/台鐵)

台鐵 144列車從屏東開往基隆， 今（3日）晚上6點40分大約在斗南鎮石龜火車站附近， 撞擊一名侵入鐵軌、疑似臥軌的不知名人士， 造成列車停駛， 雲林縣消防局回報已經尋獲屍體。

臺鐵發布簡訊，144次列車18：40於斗南站西正線南端約300公尺至400公尺處，有一路人侵入路線遭撞及，通知路警處理中。

雲林縣消防局指出，派遣斗南41、91、公園、第一大隊，消防15人出勤搶救， 晚間7點12分尋獲一具屍體，死者是年約60至70歲的男性。

(中時電子報)