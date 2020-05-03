YYsports 系統性地規畫賽事，打造「跑者爭霸賽」系列活動，零跑步經驗的Youtuber關韶文今天現身現場並堅持完賽，年邁80歲的阿嬤也熱血完成人生第一個5公里路跑挑戰。

「跑者爭霸賽」鼓勵初跑者以5公里作為訓練跑步的起點、慢慢累積，最終完成人生第一個10公里挑戰。主辦單位原訂5月於新竹舉行千人比賽，為配合防疫政策將延後舉辦，改以體驗全新賽事系統的形式，僅邀請百位YYsports的會員參與體驗活動，現場也採取相關防範措施並採分流制度，讓與會者們能放心參與活動。

「跑者爭霸賽」體驗活動在5月3日於新竹登場，沒有關門的時間壓力，塑造適合初跑者參與，或當作訓練的比賽，賽前、賽後皆有專業教練教導熱身、收操要領，賽事也與新竹竹科知名跑團「HURT互相傷害才能更快」合作，由跑團資深跑者擔任配速員，帶領跑者維持速度，並於沿途鼓勵跑者們堅持完賽。

今天活動現場在跑者群中，阿嬤韓賴香妹的身影也格外醒目，年逾80的她踩著輕鬆的步伐，維持均速、完成她人生第一個5公里。

目前因為防範新型冠狀病毒疫情，主辦單位嚴格控制活動參與人數、於現場也採取嚴謹的防疫措施，除了報到時量測體溫並進行手部消毒，YYsports竹科概念店也協助進行人流控管，賽道上也透過配速員的協助，拉開跑者之間的距離，讓所有跑者們能安心完賽。

(中時 )