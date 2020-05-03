熱門韓劇《夫婦的世界》自3月底開播後話題不斷，收視每週隨劇情飆升，本週第12集更有突破性的發展，男女主角金喜愛、朴海俊推薦的名場面，果然一舉將收視推向24.33％，擠下《Sky Castle》成為JTBC歷年收視的冠軍，精彩內容同樣吸引台灣的觀眾，愛奇藝台灣站流量已突破千萬，足見本劇相當受到大眾的歡迎。

金喜愛、朴海俊在劇中愛恨都強烈，戲外卻相處融洽，談起拍攝時的趣聞，金喜愛爆料朴海俊為戲節食、勤練身材，沒想到第一集就為了一鍋「燉排骨」破功，心想：「體重應該要回升了」，金喜愛還表示：「因為朴海俊吃得太香，我都快流口水了，也跟著一起吃。」2人頻頻稱讚準備料理的人手藝好讓人無法抵擋，這一段小插曲讓他們印象深刻。

朴海俊逼出金喜愛的真心，兩人激動熱吻。（愛奇藝台灣站提供）

此外，金喜愛特別向台灣觀眾推薦，《夫婦的世界》能看到毛完日導演令人驚豔的執導，戲裡幹練簡潔的畫面營造出超凡質感，還有演員們演技的表現是一場饗宴，話說到一半，金喜愛更俏皮地舉起手喊：「也包括我」，突如其來的舉動，讓後輩朴海俊靦腆地配合說：「是的」，可愛的畫面與劇中針鋒相對成為180度的反差，相當有趣。

日前接受媒體線上訪問的金喜愛、朴海俊，特別推薦第12集出現的名場面，讓所有人都相當期待，2日播出後果真引發熱議，因為渣男朴海俊與小三結婚後，竟吃回頭草，激吻前妻金喜愛，讓影迷在螢幕前直接傻眼。得知前妻即將離開高山市後，朴海俊竟在深夜造訪金喜愛，不僅不避諱地宣告：「其實我後悔結了那個婚」、「其實妳至今還留戀著我」、「這瞬間妳也想抱著我，想得要死」等一連串的逼問扭打後，激出了2人內心深處壓抑許久的感情，同時點燃雙方對彼此的渴望，忍不住擁吻、共度春宵，纏綿之後更說出令人震撼的台詞：「我…回來好嗎」，再次出軌的行徑勢必又將掀起一陣波瀾。

而小三韓素希飾演的富家千金呂多景，雖成功由小三轉正宮，但對朴海俊、金喜愛之間難以割捨的關係非常不安，為了斬斷兩人糾纏不清的來往，竟私下慫恿金喜愛兒子全真㥠（飾演李俊英），裝好心的要他為了母親自由，搬來與父親同住，以阻朴海俊藉兒子之故，時常與金喜愛見面，因她私心的舉動徹底令金喜愛傷心，更讓觀眾看得超生氣。因「小四」金喜愛的出現，朴海俊與妻子韓素希間的關係將如何發展，讓所有劇迷都十分期待。《夫婦的世界》每週六日在愛奇藝台灣站獨家播出。

(中時 )