口罩目前14天領9片，但台北市長柯文哲認為，現在已有能力把口罩給其他國家，應該是夠的，可改成1次領足1個月28片，強調「我們常提建議，中央就算一開始嘴硬沒答應，後來想想比較好後，過幾天也會答應！」

柯文哲4月24日接受電視台專訪，本月3日晚間播出，他表示，是他提出口罩販賣機的想法，因為病毒會在鈔票、銅板超過4小時，悠遊卡則擦一擦就沒事，無現金交易、現買現拿，就像新藥剛上市要臨床實驗，做實驗就被看衰、被罵，很沒必要，但感動的是公務員願意創新、找廠商，透過健保署開放原始碼程式連線拿那麼簡單。副市長黃珊珊補充，中央也很幫忙。

針對近期連續0確診，柯說，爽一下就好，證明台灣很厲害，但仍要務實，2個月可以，倘若防疫18個月呢？為了追求0確診讓經濟緊縮，「除非你想要讓產業全都消滅」，不然感染跟經濟發展間要有妥協，應「與敵共存」，口罩該戴就戴，是看「可忍受的感染數是多少」。

柯說，人家常問他疫情何時結束，他說還沒開始，南美洲、中南亞、非洲、印度都還沒開始，世界永遠在危險下，除非有疫苗出現，但要花好幾年，也要看價錢多少，70億人口都打疫苗沒那麼容易，不會那麼快結束。

對於敦睦艦隊群聚感染，柯說，軍隊是特殊職業團體，有錯當然改，但不要出事就亂打軍方，對軍人要有特殊的尊敬，但到底船開了20幾天不見做了什麼，若是國家機密就國家機密，可是現在人民對政府長期沒互信，所以互相捅來捅去。

(中時 )