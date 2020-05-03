台南中興大學新化林場首度嘗試在桃花心木下養蜂。（中興大學新化林場提供／劉秀芬台南傳真）

台南中興大學新化林場首度嘗試在桃花心木下養蜂。（中興大學新化林場提供／劉秀芬台南傳真）

台南中興大學新化林場首度嘗試在桃花心木下養蜂。（中興大學新化林場提供／劉秀芬台南傳真）

每年5月桃花心木花盛開時，花落掉滿地非常漂亮壯觀，新化林場今年特別規畫林下經濟試驗，在林下放置蜂箱採蜜採收桃花心木蜜。（中興大學新化林場提供／劉秀芬台南傳真）

每年5月桃花心木花盛開時，花落掉滿地非常漂亮壯觀，新化林場今年特別規畫林下經濟試驗，在林下放置蜂箱採蜜採收桃花心木蜜。（中興大學新化林場提供／劉秀芬台南傳真）

中興大學位於台南的新化林場轄區有150公頃桃花心木造林地，每年5月桃花心木花盛開時花落掉滿地非常漂亮壯觀，林場今年特別規畫林下經濟試驗，在林下放置蜂箱採蜜採收桃花心木蜜，希望能建立成功模式，日後可推廣至南部桃花心木造林地，讓在漫長的造林期間，可以每年增加農民一些收入。

新化林場場長吳佾鴻表示，站在林業經營角度，林地養蜂可增加林木授粉、結果率，進而促進林木更新，更能發揮森林價值。今年邀請阿里山原住民農林生產合作社汪志敏理事主席合作，進行採收桃花心木蜜試驗。

森林是一個安全的大環境，林下養蜂較不必擔心農藥問題，蜂蜜因而能在封蓋中、靜待蜜蜂振翅搧風，將蜂蜜中的水分降至20％以下，形成「天然濃縮封蓋蜜」，而這也正是目前世界各地所追求的高檔蜜，故森林蜂蜜價格不會輸現市面上價高的龍眼蜜、荔枝蜜。

森林擁有豐富蜜源植物，可開發多種特殊的蜜粉源植物，森林蜜未來勢必成為高檔蜂產品。例如南投蓮華池的殼斗科林木，嘉義鰲鼓的瓊崖海棠、白千層，都可採收優質的單花蜜。

新化林場的桃花心木蜜今年首次採收，味道聞起來有桃花心木的淡淡特殊香味，嘗起來有點酸酸甜甜，未來先將於林場販售推廣。

中興大學新化林場另外規畫蜜蜂生態相關課程，包括蜜蜂生態史、真假蜜辨識、蜂蠟DIY應用等，讓社會大眾了解蜜蜂對人類、植物及生態環境的種種貢獻。

(中時 )