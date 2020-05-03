國內心臟科權威高醫前院長賴文德位於高雄大連街的住處清晨發生火警，造成女兒、女婿及外孫5人被救出時已無生命跡象，大火撲滅後，火場照片曝光，斷垣殘壁，焦黑一片，據搶救的消防人員說，進入火場時媽媽兒賴韋和夫婿黃彥傑倆人緊緊抱著孩子窩在窗邊，已經失去生命跡象，畫面令人動容。

據資深消防員說，從火場的照片中，可以看出這場火燒得有多猛，屋內所有家具已經燒得面目全非，成了灰燼， 牆壁也已經燒黑崩塌，可見當時的高溫和濃煙下，五名受困的賴家女兒一家人是忍受多麼的身體疼痛與煎熬。 。

火場照片曝光，斷垣殘壁，焦黑一片，據搶救的消防人員說，進入火場時媽媽兒賴韋和夫婿黃彥傑倆人緊緊抱著孩子窩在窗邊，已經失去生命跡象，畫面令人動容。（翻攝照片／劉宥廷高雄傳真）

高雄市三民區大連街一棟透天厝傳出火警，今(3)日上午7時驚傳火警，警消第一時間到場協助救出賴文德夫婦，夫婦2人焦急的在樓下請求消防人員趕快進入屋內救女兒一家人，但當時濃煙與火勢過大，且因為房屋目前正在裝修，加上鐵窗陽台鐵窗難以開啟，導致消防人員救援困難，反而讓他的女兒、女婿及3個孫子受困在屋內不幸遭受火焚的慘劇。

消防局火場鑑識科人員初步調查，起火點就在二樓樓梯附近，疑似電器走火。內部多為木板、易燃性裝修隔間，又堆滿雜物、書籍，火勢一發不可收拾。據搶救的消防人員表示，屋內甚至燒到連隔間都沒了，只剩鋼筋水泥。

資深消防員說，牆壁也已經燒黑崩塌，可見當時的高溫和濃煙下，五名受困的賴家女兒一家人是忍受多麼的身體疼痛與煎熬。（翻攝照片／劉宥廷高雄傳真）

(中時電子報)