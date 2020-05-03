說明敦睦艦隊檢疫情形，疫情中心加開記者會

海軍敦睦艦隊共744名官兵，三月時前往帛琉執行敦睦任務，因共有31名磐石艦隊成員確診新冠肺炎，返台後未染疫者住進集中檢疫所隔離14天，今天檢疫期滿進行第二次採檢，713名官兵中，4人檢驗陽性，將於明日再度採檢。

中央流行疫情指揮中心今(3)日晚間表示，敦睦遠訓支隊專案713人已全數於今日零時隔離期滿，經再次採檢後，4人檢驗陽性，均為磐石艦成員，皆無症狀，餘709人陰性，其中岳飛及康定艦隊成員共367人，將於明(4)日上午5時30分解除隔離，並依國防部安排離開檢疫場所，返家後需落實自主健康管理。

指揮中心進一步表示，今日確診的4名個案研判於隔離期間轉陽，磐石艦上其餘檢驗陰性之成員，雖已過14天以上的隔離期，但考量航行時間長、船艙為封閉空間，且成員於艦上活動密切，感染風險高，為保障民眾健康無虞，磐石艦成員共346人將全數於明日上午(間隔24小時後)再度採檢，檢驗陽性者將送醫治療，陰性則返家自主健康管理。

(中時 )