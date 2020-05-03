企業管理早已習慣用「SOP」標準化流程解決問題，遠傳策略暨財務執行副總李聖珉表示，「美好的日子已經過去！」，像新冠疫情大流行的快速變化環境，沒有SOP可循、沒有標準答案，沒有養成解決問題能力的台灣企業，根本無法順利掌握。

「要拋開SOP，隨時做滾動式調整」，李聖珉舉例說，臉書創辦人貝佐斯、PayPal創辦人馬斯克已爭相投入商業太空計劃，未來移民月球、殖民火星，已非不可能。節目主持人、《智門知識影音平台》總裁黃齊元亦指出，疫情打翻秩序，世界已經改變了，明天再也回不到過去，「摸著石子過河」正成為常態。

黃齊元提醒，「面對未知的明日，我們要有想像力，有解決問題的能力與思維框架，幫助台灣改變與轉型。」

李聖珉是麥肯錫顧問公司在台第一代元老，職涯橫跨電信、金融、科技與消費服務業，專精策略與營運管理分析，在台大教授「解決問題理論與實務」（Critical Thinking and Problem Solving，CTPS），該門課每學期吸引1,000人報名，只收50位學生，課程熱門搶手。

智門「Dr. Change黑天鵝學院」線上論壇四月開播以來，邀請重量級意見領袖與談，播出後獲得熱烈迴響。最新一集邀請李聖珉以深入淺出的例子，分析如何用「解決問題」（Problem Solving）和「設計思考」（Design Thinking） ，面對混沌未來，學習企業或個人都需要的創新思維。

(工商 )