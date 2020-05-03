社會矚目的嘉義列車殺警案，鄭嫌因精神問題，獲一審法官判決無罪並停止羈押，檢方2日火速提抗告，台南高分院審酌24小時，3日晚間7時許裁定抗告成功，撤銷停止羈押裁定，原案發回嘉義地院。

嘉義殺警案嫌犯遭判無罪眾所矚目，台南高分院2日傍晚受理檢方抗告書，審判長陳顯榮與陪席法官侯廷昌、受命法官黃裕堯3人在審酌過程更為慎重，經過法定24小時才宣布裁定結果。

台南高分院裁定檢方抗告成功理由分3點，首先，一審法官判決無罪的主文記載「停止羈押」屬違法，應為「撤銷羈押」。

其次，台南高分院認為，一審法官判決鄭嫌的50萬具保金額過低，並且未定出履行期間（限幾天內交保），造成嫌犯隨時可交保，會造成社會恐慌。台南高分院認為，一審法官應提出嫌犯具保時間，若嫌犯不在所定時間內具保，原裁定應失效，繼續羈押。

第3點理由為，刑訴法316條規定撤銷羈押，未規定被告應遵守事項，為何一審法官卻將此案適用在刑訴法116條，裁定停止羈押並命被告需遵守事項，針對此點，台南高分院認為嘉義地院應該說出理論基礎。

台南高分院根據此3點理由，裁定檢方抗告成功，撤銷原裁定，發回嘉義地院重新裁定，全案不得再抗告。

在鄭嫌強制治療部分，台南高分院認為，保安處分要在判決前裁定，本案一審已宣判，無法適用此條規定，二審在高院也尚未受理，無法依此規定裁處。

台南高分院說明，此案件應視為刑訴法316條撤銷羈押的被告為具保等強制處分裁定，程序上無需通知被告、辯護人及檢察官到場。

(中時 )