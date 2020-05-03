1919年五四運動的精神在於破除舊中國，而2020年5月4日很可能被註記為全球新冠肺炎的解封日，從歐洲、美國、一路到亞洲，鑑於疫情趨緩，加上經濟萎縮陸續對國民解禁。在歐洲，疫情最嚴重的西班牙與義大利鬆綁禁足限制，並小幅度開放商家，而美國約一半的州也陸續重開。但專家警告，要想解封恢復日常生活，就得具備病毒快篩與抗體快篩的技術與能量。

不過分析顯示，目前美國只有40%的州符合聯邦或公衛研究單位建議的2%篩檢門檻。因此紐約州州長郭謨呼籲，不應盲目重開州內設施，居家令與封城令仍有實施的必要。顯見病死與餓死之間的拔河戰並未因為解封而落幕。

所謂解封主要是鬆綁出門限制，並未解除出入境嚴格檢疫。西班牙自3月14日起禁足7周後，國民2日起終於可在特定時段出門散步、做運動。5月中旬進一步有限度開放餐廳與宗教場所。至於學校則多半要等到9月新學年開學才會恢復正常。 此外，民眾搭乘大眾交通工具必須戴口罩，政府也將批准160億歐元（約台幣5212億）資金，協助地方政府應對疫情造成的經濟損失。首相桑契斯推文提醒民眾保持警惕，稱「我們今天在鬆綁禁令方面踏出新的一步，但需要謹慎。病毒依然存在，我們必須遵循衛生與社交距離的指導方針。」

歐洲第一個實施封城的義大利自4日起將進入抗疫與重啟經濟並行的第二階段，但當局提醒民眾應注意保持社交距離。

法國則晚一周要11日啟才放寬禁足令，而搭乘大眾運輸工具時仍須配戴口罩。許多店家可重新開業，遠距工作的員工也能回公司上班。不過5月23日到期的衛生緊急狀態將延長2個月至7月24日。

英國政府表示下周會宣布逐步復工、復課和放鬆隔離的解封計劃。

大西洋彼岸的美國，重災區紐約州的疫情仍然嚴峻，州長郭謨呼籲外界「擺脫感情與政見」，重視情報和事實，不應盲目重開州內設施及活動。他指，該州每日仍新增約900人確診，部分源頭不明，所以封城令仍有必要。但是美國檢測率不及格 多州卻解除居家，讓專家直呼危險而不負責。

(中時 )