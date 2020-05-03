新北市長侯友宜防疫期間頻頻「超前部署」，率先提出封城兵推、封場館等政策，台北市長柯文哲被問到是否有壓力，柯直言，封城要看程度，北市僅8例本土感染若全面封城就是「神經病」，然後封場館打算封多久？除非想把舞廳、酒店之類的產業消滅，或覺得倒店後、有人小孩繳不出學費「關我屁事」，更諷刺「政治人物可做政治正確的事，台灣變民粹社會沒辦法。」

柯文哲4月24日接受電視台專訪，本月3日播出，他說，對外科醫師而言，講一堆都沒用，重點是開完刀病人要活，場館若封2周可以，那打算封多久？封2個月店就倒了，比如舞廳酒店的小姐、煮飯的人、泊車小弟就都失業，像北市在運動中心就採實名制、讓人流下降，他還是堅持認為他的價值理念是對的。

柯說，過度治療或保護性治療不見得對病人好，醫生怕被告而把不必要的治療也做，這應避免，所以說政治上常怕被攻擊，就常有做出政治正確的事。

副市長黃珊珊說，她每次受訪都有一樣的痛苦，都被問「隔壁縣市做什麼要不要跟進？」但務實比較重要，城市要正常運作，公車、捷運、上班還是要正常，現在很多「政治正確」跟「民粹要求」，不過她認為理性的市民會理解，講「順時中」、「逆時中」都沒意義，大家要互信。

柯說，封城有不同封法，武漢的封城是窗戶都要釘上釘子，但只能上班、買東西也算封城，不同的標準啟動不同的封城，演習分書面、桌上、實兵演練3階段，穿兔寶寶裝（防護衣）演習成本太高，封城也分分區、擴大、全面3種，有需要再做，北市截至4月24日確診116、本土才8例，若就搞全面封城視神經病。

柯說，封城不是自嗨，北市若封，總統府、行政院、立法院怎麼辦？現在北市消防局當主責，跟國土辦、消防署研究異地辦公需求，彙整好再寫劇本。

柯還說，北市已有一批專業人士在做「台灣經濟重整計畫」，台灣現在經濟模式要重組，防疫可分「止血、輸血、開刀重整」，北市先延稅、延租，等中央紓困的錢給哪些產業、不隨便發國難財，不然經濟垮到某個程度後，模經濟式沒改變，就一路死下去。

針對柯近期神隱，發言人都交給黃珊珊，柯說，幕僚都說他失言，那就找最不失言的黃珊珊，他就多做事、少說話，他比較務實，講話不容易讓社會大眾懂，那就讓黃當發言人好了。

(中時 )