美國國防安全合作局(Defense Security Cooperation Agency)表示，因應菲律賓的反恐需求，已同意向菲律賓出售攻擊直升機，菲律賓從AH-64E「阿帕契守護者」(Apache Guardian)與AH-1Z「蝰蛇」(Viper)兩擇一，將等待他該國的選擇。

全球飛行報導(Flight Global)報導，國防安全合作局說：「為幫助菲律賓發展和維持強大的自衛能力，以及反對恐怖主義、保護國內基礎設施，同意出售菲律賓他們所需要的攻擊直升機，總數約為6架。」

美國提出的直升機款式，就是波音AH-64E「阿帕契守護者」，以及貝爾AH-1Z「蝰蛇」，不過兩種直升機的價格不同，6架AH-64E相關設備的成本估計為15億美元，相對的，6架貝爾AH-1Z和相關設備的價值大約是4.5億美元。

波音AH-64E確實較高價，但是他們的提供更多的附件和武器。例如，貝爾AH-1Z的銷售單元，是26枚先進導引式火箭(APKWS)，而波音的銷售單元是300枚同樣的武器。波音公司提供的武器和相關設備數量都比較較大，部分原因是機體價格較高，也就願意支付較多的武器。

菲律賓南部島嶼還有穆斯林分裂主義的「阿布薩耶夫」武裝團體，他們窩藏在當地許多小島，有一些分離主義者與恐怖組織有聯繫，證據顯示他們和伊斯蘭國有往來。

(中時電子報)