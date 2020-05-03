北韓領導人金正恩神隱20天後，才在5月1日現身闢謠，打破病死傳言。金正恩神隱20天到底在做什麼？名嘴汪潔民指出，金正恩神隱20天期間，是為解決無人機的問題，以免像伊朗一位將軍的下場一樣被暗殺。

汪潔民在《夢想街之全能事務所》節目中表示，金正恩神隱20天到底在幹嘛？有兩個版本︰一個是他開刀；第二個版本是他躲新冠肺炎。但是還有一個版本是他親近人士說出來的，今年過年時，在伊朗發生了一件事，伊朗一位將軍蘇萊曼尼被美國無人機幹掉了。這個消息傳到平壤時，金正恩聽到這個消息，稍微的顫抖了一下，覺得竟然無人機可以幹掉人，這還得了，所以有人說從那時金正恩就已經決定要神隱，因為無人機幹掉人的那個畫面實在太驚悚了。

汪潔民指出，無人機在街上就可以把伊朗將軍蘇萊曼尼直接炸死。所以這次伊朗的無人機事件，可能讓金正恩感到害怕，所以他當時決定要先休息一下，把無人機的問題先解決，要不然哪一天會不會有同樣的事發生。金正恩也把他專用火車開出來，讓大家看到，同時測試有沒有無人機在周圍出現。由於蘇萊曼尼當時是死在火車站附近，金正恩也就把火車、遊艇弄出來，看看有沒有無人機出現。而這一版本的說法，也比較可能會被接受。

(中時電子報)