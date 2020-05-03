中職》結束14天隔離！統一獅新洋投報到 20:182020/05/03 中時 鄧心瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 統一獅新洋投達尼爾。（統一獅提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年統一獅洋將羅里奇、洛奇、費爾本三位外，獅隊也積極補強洋將戰力，日前已簽訂洋將達尼爾（Logan Darnell），配合政府防疫政策，已經完成居家檢疫隔離14天，今日已經抵達台南棒球場正式向球隊報到。 達尼爾Logan Darnell，左投身高188cm，2014年曾短暫待過ＭＬＢ明尼蘇達雙城隊，留下0勝2敗成績，近年主要在3A及獨立聯盟出賽，小聯盟成績67勝56敗，防禦率3.94。 中職》超越林智勝紀錄！朱育賢10轟太狂 中職》有望開放觀眾 疫指中心鬆口初步放250人 (中時 ) #洋將 #尼爾 #Logan #Darnell #成績 #隔離 也許您會感興趣 推薦閱讀 越南防疫成績勝過台灣 蔡正元：台灣幹嘛送口罩給越南？ 11:562020/05/02 政治 體育熱門新聞 中職》結束14天隔離！統一獅新洋投報到 - 體育 中職》超越林智勝紀錄！朱育賢10轟太狂 - 體育 中職》朱育賢最速10轟 桃猿擊敗兄弟1001勝到手 - 棒球 NBA》羅德曼荒淫又勇猛 獲喬丹肯定 - 體育 NBA》公牛王朝能贏火箭？喬丹沒把握 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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