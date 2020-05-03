今年統一獅洋將羅里奇、洛奇、費爾本三位外，獅隊也積極補強洋將戰力，日前已簽訂洋將達尼爾（Logan Darnell），配合政府防疫政策，已經完成居家檢疫隔離14天，今日已經抵達台南棒球場正式向球隊報到。

達尼爾Logan Darnell，左投身高188cm，2014年曾短暫待過ＭＬＢ明尼蘇達雙城隊，留下0勝2敗成績，近年主要在3A及獨立聯盟出賽，小聯盟成績67勝56敗，防禦率3.94。

(中時 )