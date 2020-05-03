陸「五一」連假前三天實現旅遊收入逾350億 21:392020/05/03 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸文化和旅遊部在3日公布數據顯示，勞動節假期第三天（5月3日），全國接待國內游客總人數3,094.4萬人次，實現國內旅遊收入約人民幣（下同）124.3億元。 勞動節假期前三天（5月1～3日），大陸全國接待國內游客總人數8,499.7萬人次，實現國內旅遊收入約350.6億元。 此前，大陸交通運輸部曾表示，預計2020年「五一」期間，全大陸的客運量將超過1.17億人次，日均超過2,336萬人次，僅為2019年同期日均水準的34.8％。 (工商 ) #全國 #實現 #勞動節 #總人數 #國內旅遊 也許您會感興趣 推薦閱讀 勞動節好禮 安心即時上工鬆綁 04:102020/04/29 地方新聞 勞動節出勤 新北提醒雇主應加倍給付工資 12:042020/04/29 財經 五一勞動節出遊 防疫必備三大招！ 13:582020/04/29 財經 金正恩勞動節未現身 北韓官媒說話了 14:582020/05/01 國際 金正恩勞動節又缺席 健康狀況再引猜測 15:552020/05/01 政治 施工工作加重 南市警勞動節慰問工友 16:262020/05/01 社會 五一勞動節 勞團提四大保護 04:102020/05/02 財經要聞 勞動節訪新住民 侯友宜獻祝福 04:102020/05/02 地方新聞 金正恩為何現身？韓媒解析關鍵原因 10:372020/05/02 政治 香港首見「零團來港」的勞動節假期 21:382020/05/02 兩岸 財經熱門新聞 4小龍GDP遭病毒轟炸…謝金河斷言台灣結局 - 財經 台股明天開盤不妙 空手散戶機會來了？ - 財經 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 慘套2400億認賠殺出！ 巴菲特坦言錯看這4大股 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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