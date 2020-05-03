大陸文化和旅遊部在3日公布數據顯示，勞動節假期第三天（5月3日），全國接待國內游客總人數3,094.4萬人次，實現國內旅遊收入約人民幣（下同）124.3億元。

勞動節假期前三天（5月1～3日），大陸全國接待國內游客總人數8,499.7萬人次，實現國內旅遊收入約350.6億元。

此前，大陸交通運輸部曾表示，預計2020年「五一」期間，全大陸的客運量將超過1.17億人次，日均超過2,336萬人次，僅為2019年同期日均水準的34.8％。

(工商 )