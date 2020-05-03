磐石艦隊解隔離前確診 指揮中心：因為完全沒症狀。(圖/中時電子報)

敦睦支隊磐石艦今天晚間再增4例確診，由於該艦在外海待上三十天才返台，返台後又進行十四天的集中檢疫，仍然傳出確診病例。為何隔這麼久，才採檢出陽性？對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，專家研判未來不排除會改變軍艦的檢疫政策，但直到目前仍暫不改變相關流程。

海軍敦睦艦隊共744名官兵，三月時前往帛琉執行敦睦任務，因共有31名磐石艦隊成員確診新冠肺炎，返台後未染疫者住進集中檢疫所隔離14天，今天檢疫期滿進行第二次採檢，結果今天傍晚出爐，713名官兵中，又有4人檢驗陽性，已送醫治療，敦睦艦隊群聚共35人確診。而磐石艦上346人將於明日再度採檢，再次陰性才能返家。至於康定艦和岳飛艦兩艦367人明天上午即可返家。

敦睦艦隊三艘軍艦共744人，31人染疫後住進集中檢疫所，原本入住時已經進行一採，檢疫期滿進行二採。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這次共有4人陽性，且都是磐石艦隊成員，必須全艦成員都留下，採檢隔24小時會再採一次，直到再次陰性才能解除隔離。另外兩艘岳飛和康定艦都是維持陰性。明天上午5:30分解除隔離。

指揮官陳時中說，這次採的標準較嚴格，滿十四天才採驗，風險其實很高，希望明天其餘個案能繼續是陰性。陳時中說明，這四名新增確診個案可能是因體內病毒量非常低，在剛進入檢疫所時才未被驗出，直到後來體內有所起伏才被驗出，但這四人都無症狀。他強調，敦睦支隊確診的案例非常罕見，因此相當具有研究價值，這次特別將全艦進行採血，釐清感染路徑，但未來針對是否要返港後在進行14天的居家檢疫，不排除改變，但目前暫時維持既有流程。

為何相隔十四天內都沒被發現？發言人莊人祥表示，磐石艦上這4人都是無症狀感染者，可能是進入檢疫所第一次採檢時還未發病，過了十四天後可能期間發病，原本規定期間有任何症狀都會採檢，但因為他們都沒有症狀，病毒量很低，才會期滿後才被採檢出來，是最可能原因。

(中時 )