確診新冠病毒後戲劇性的在重症監護病房度過三天的英國首相強森透露，他最嚴重的時候，醫生給他以公升計的氧氣，確保他能活下去。醫生甚至一度考慮插管，甚至開始做他可能去世的最壞打算。

強森在接受接受英國《太陽報》採訪採訪時說，他確診後在唐寧街自我隔離時，一直抗拒去醫院。"我不願意面對現實，因為我當時還在工作，一直在開視頻會議"，他說，"但我當時確實感覺非常糟糕……我感覺很暈，不是那種迷幻的暈，而就是，很難受"。他說一直問自己，怎麼身體在幾天之內惡化到這個程度，什麼時候才能好起來。"我感到非常沮喪，不明白為什麼還不好轉。"

強森承認，當他"後來被告知得去聖托馬斯醫院，我說我真的不想去醫院。我當時感覺這不好，但是他們非常堅決。現在回頭看，他們強迫我入院是對的"。

強森表示，到了醫院後他們幾升幾升地給我輸氧，讓我能活下去"他強調，那是一個艱難的時刻，"他們已經為出現'史達林式死亡'（史達林在1953年擔任蘇共總書記期間突然去世）的情景做準備"。

從強森宣佈確診到被送入醫院治療，不到兩個星期。期間外交大臣拉布代替他決策。一般認為，在這個特殊時期，英國出現政治真空。

強森說，在情況危急時，醫生一度考慮給他插管輸氧，並且已經開始做最壞的打算，當時他的血液各項指標"都朝著錯誤的方面發展"。

如今坐在唐寧街10號的的首相官邸，強森回首這一切，感觸良多。

他紅著眼圈、哽咽地說，"一談到這些，我就會激動"，他再次感謝那些了不起的醫護人員。

德國之聲報導指出，強森和未婚妻西蒙茲（Carrie Symonds）的兒子4月29日出生。他們在本週六（5月2日）宣佈，將兒子命名為尼可拉斯•詹森（Wilfred Lawrie Nicholas Johnson）。他們說，名字裏的"尼可拉斯"是為了以向詹森在重症監護病房的兩位主治醫生致敬，這兩位醫生的名字都是尼可拉斯。是他們讓強森得以重生。

(中時 )