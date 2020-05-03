51連假期間，台南白河區洪溪洲「石斛蘭瀑布」吸引上萬人去賞花。（台南市白河區公所提供／劉秀芬台南傳真）

51連假期間，台南白河區洪溪洲「石斛蘭瀑布」吸引上萬人去賞花。（台南市白河區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市警察局白河分局每日7點起就前往「石斛蘭瀑布」等各景點路口疏導交通、宣導防疫。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市白河區公所派出吉祥物蓮花寶寶戴上小口罩宣導防疫，拍花海實況影片，未來公所將視情況更新影片。（台南市白河區公所提供／劉秀芬台南傳真）

蓮花寶寶花現白河踏青趣～線上也可以看。(影/ 白河區公所)

51連假期間，台南白河區被列為警示景點的關子嶺風景區，並無太多遊客前往，反倒未納入的白河「石斛蘭瀑布」及「蓮花園區」湧入大批人潮車流，台南市警察局白河分局每日7點起就前往兩區路口疏導交通，白河區公所也推出線上賞花，希望遊客為了防疫可分散出遊時間，減少與人群接觸。

白河分局表示，本次連假期間白河「石斛蘭瀑布」及「蓮花園區」湧入大批人潮車流，因白河區鄉間道路種植的蓮花已盛開，吸引民眾紛至沓來，許多民眾看完石斛蘭花瀑布後再前往賞蓮，經統計51連假3天，白河石斛蘭瀑布共有1萬多名遊客前來賞花。

白河分局連假期間每日上午7時即派員於市道92線通往洪溪部落路口疏導，並加派機巡同仁引導民眾車輛強往停車場停放，避免道路阻塞，來訪遊客與居民也感謝員警不辭辛勞疏導交通，維持景點交通秩序。

白河區公所表示，白河洪溪洲石斛蘭為私人種植，僅開放牆外賞花，庭院不開放參觀。且由於該處巷弄狹小、房屋眾多，為確保周邊住戶生活品質，請前來賞花的遊客配合交通管制措施，並將車輛停放在停車處，請勿隨意停放，以免造成交通阻塞。

白河區長蕭福清亦提醒賞花的民眾，防疫期間仍應做好防疫措施，請民眾配戴口罩、保持適當社交距離。石斛蘭、蓮花年年都有，民眾亦可選擇線上賞花的方式，減少人群聚集接觸，公所將在官網更新即時花況供民眾欣賞。

(中時 )