大陸演員孫儷和鄧超是演藝圈著名的恩愛夫妻檔，婚後育有一對兒女，今（3）日孫儷發文替女兒小花慶生，分享女兒小花的日常，透露捨不得她長大，未料女兒許完願，竟釣出老公鄧超吃醋發文，讓網友全笑翻。

孫儷、鄧超每年幫兒女慶生時，總會把孩子夾在中間親到臉變形，這次也不意外，孫儷曬出小花被親的照片，同時發長文聊到女兒的一切，還沒掉乳牙、最喜歡塗指甲油、脾氣很硬、愛跳芭蕾等日常。

夫妻倆幫女兒小花慶生。（圖／翻攝自微博）

接著孫儷感性說：「昨天在妹妹5歲最後一天，我和妹妹拍了很多照片，捨不得她長大，在陽光下看著妹妹，我的眼睛一直是濕潤的，時間太快……」，表示母女都是硬脾氣，每次吵架都沒人輕易服軟，或是當她要出差工作，雖然小花嘴裡說媽媽不在家最好，晚上卻會哭著想媽媽。

孫儷透露小花今年9月要上學了，自己不擔心女兒不努力學習，只怕她太好強而受苦，文末更爆料「妹妹今天許了生日願望，她悄悄告訴我，希望媽媽在不太老的時候，生個小寶寶給她」。

隋後，老公鄧超即轉發這篇貼文，卻爆笑說「太感動了，眼淚止不住的流，這麽長的文字沒有找到我」，不但破壞原本感動氛圍，字里行間還醋意十足，讓網友全笑翻。

孫儷微博全文。（圖／翻攝自微博）

(中時電子報)