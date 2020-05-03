朱育賢連續2場開轟，以13場敲10支全壘打刷新最快紀錄，樂天桃猿也靠翁瑋均6.2局好投，以及打線適時串聯，連2戰擊敗中信兄弟，以9比3獲勝，隊史1001勝到手。

樂天桃猿派出翁瑋均迎戰狀況較不穩的兄弟洋投德保拉，首局桃猿就靠藍寅倫2分炮先馳得點，不過兄弟立刻還以顏色，岳東華回敬一發2分全壘打將比數追平。

比賽從4局下半朱育賢全壘打開始形成分水嶺，2分打點全壘打助桃猿將比數超前成4比2，同時這也是發刷新中職最速10轟的全壘打，僅花13場達成，原紀錄是林智勝在2009年所創下的20場出賽10轟。

5局上半兄弟追回1分，不過下半局桃猿又有攻勢，藍寅倫敲出單場第2轟，隨後近況火燙的林智平補上安打，一棒打回2分，桃猿以7比3領先。

最後猿隊靠著翁瑋均6.2局失3分的好投，加上打線敲出15支安打串聯火力，相較兄弟得點圈有人時總缺臨門一擊，最後猿隊以9比3戰勝兄弟。而成晉單場4支4寫下個人單場安打數新高，藍寅倫3安猛打賞包含2發全壘打，打下4分打點獲選為單場MVP；兄弟先發德保拉5局失8分承擔敗投，開季至今吞下4連敗。

樂天桃猿翁瑋均6.2局失3分拿下勝投。（陳麒全攝）

中信兄弟洋投德保拉開季4連敗。（陳麒全攝）

(中時 )