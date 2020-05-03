賴宅慘遭祝融之後，只剩下毛胚骨架。（高市消防局提供／袁庭堯高雄傳真）

賴宅慘遭祝融之後，只剩下毛胚骨架。（高市消防局提供／袁庭堯高雄傳真）

高醫前院長賴文德女兒1家5口命喪透天厝大火，高市消防局分析關鍵原因，指當事人太晚發現火災、報案，加上全棟建築只有單一出口，室內又全使用木材隔間、裝潢，集所有不利條件之下，就算逃生專家都束手無策。

事發後，媒體多把事故原因指向賴宅裝設過多鐵窗、強化玻璃，但消防局澄清，賴宅裝設的是鋁窗，也非全面安裝，真正致命原因有二，一是該動建築直接採用木材裝修毛胚屋，又堆放過多雜物。二為單一樓梯導致火災發生時不只形成煙囪效應，更阻斷逃生路線。

「室內全被木材包覆，就連天花板裝潢也是！」賴文德女兒1家5口退無可退，關上門、躲在房間也無法求生。消防局表示，此事件無法與日前發生的台北錢櫃KTV大火相比，一般建築物還會使用磚牆或烯酸鈣板隔間，但賴宅室內全數使用木作隔間，遇高溫更會釋出可燃性氣體，燃燒速度會加快。此外，木門還採用玻璃裝飾，根本抵擋不了現場輻射熱的高溫。

火災發生時，賴文德女兒1家5口疑似還在睡夢中，女婿黃彥傑發現打119報案求助時，火勢已經延燒。當時勤務中心人員指示黃立刻帶家人往樓下逃生，但黃表示濃煙太大、根本下不去，最後才退至房間待援。

事後火場鑑識結果也指出，5樓因煙囪效應一度出現閃燃現象，燃燒嚴重程度向下逐層遞減，2樓起火點的燃燒最輕微，此為煙囪效應的證明。

消防局也呼籲民眾，住宅隔間要以耐燃、不燃材質作為考量，至少用磚造獲悉酸鈣板。家裡絕對要裝設火災助警器，可以爭取黃金逃生時間。此外，家中千萬不要堆放太多雜物，避免成為助燃物質，平時更要熟悉逃生路線及姿勢。

(中時 )