新冠肺炎疫情重創國際航空旅遊產業，未來數年將面對低需求窘境，美國航空業因此警告在年底前可能被迫大裁員。

路透報導，由於航空訂票需求量暴減約95％，迫使美國航空業要刪除數十萬個航班，至少6月前削減80％或以上航班，數以千計噴射客機停飛。

雖然航空公司要求旅客戴口罩登機並實施新的清潔消毒程序，試圖讓大家相信乘坐飛機是安全，但疫情打擊經濟而繼續拖累航空需求。

機體結構製造商勢必銳航空系統（Spirit AeroSystems）上周表示，受波音和空中巴士生產率愈來愈低影響而裁員1,450人。

其執行長詹泰爾（Tom Gentile）在給員工的電子郵件裡提到，航空旅遊需求暴跌，迫使其飛機製造商客戶因航空公司訂單大減而降低生產。目前所有跡象顯示新商用飛機的低需求情況可能持續數年。

波音上周宣布削減部份生產，並在年底前全球裁員約1.6萬人，占其員工總數約10％。執行長凱豪恩（David Calhoun）預期航空旅遊需求要兩到三年才能重回去年水準，航空業更要花幾年時間才能恢復長期成長趨勢。

達美航空上周預期未來兩到三年的航空旅遊需求不會恢復正常，其逾3.7萬名員工自願放1個月到1年無薪假。

美國航空業4月獲得財政部250億美元現金補助，條件是9月30日前不能裁員或減薪，但多家航空公司警告若旅客人數未急速回升，年底前將被迫大裁員。摩根大通認為10月1日可能是航空業勞工歷來面對最黑暗的日子之一。

(工商 )