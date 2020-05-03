據日本經濟產業省統計，日本百貨業3月銷售額較去年同期下滑了32.7%，4月銷售額居然只有去年同期的2～3成，是歷史上從未有過的巨額下滑，引起了日本社會的廣泛關注。

根據《今日頭條》引述《小樱帶你看日本》的文章中指出，4大百貨公司中，三越伊勢丹的營業額降幅是最大的，三越伊勢丹控股下滑81.3%；J·Frontaliting （運營大丸和松坂屋）下滑79.1%；高島屋下滑74.7%；西武下滑71.4%。

文章分析，造成日本百貨店業績下滑的主要原因是：第一，外國人遊客減少，尤其是大陸遊客銳減，對日本百貨公司影響極大。第二，日本政府要求民眾避免外出，因此出門購物的需求減少了。第三，百貨公司營業時間縮短，周末不開門，一些店鋪甚至直接停業。

與此同時，日本超市營業額成長2.5%。

學校停課，企業遠距辦公，旅遊景點關閉，演唱會歌舞劇被取消，宅在家裡的日本人，對食品和飲料的需求也變多了，吃喝玩樂成了頭等大事。

由於在家的時間增加，日本的家庭飲酒量增加了7.8%，一方面是因為日本人本來就喜歡喝酒，還有一方面是因為困在家裡出不了門，喝酒成了人們減壓的方式。

無獨有偶，大陸的兩大高端白酒——茅臺和五糧液季報（1-3月）均顯示出了良好的業績。茅臺一季度營收244.05億元，較去年同期成長12.76%；五糧液一季度營收202.38億元，較去年同期成長15.05%。

哪些行業會直接受疫情影響？日本媒體總結了12個

截止5月2日，日本的新冠肺炎疫情相關的破產企業數量已經超過了100家。日本媒體也總結出了12個行業，認為它們是受到疫情衝擊最大的，不排除這些行業後續還將出現更多企業倒閉。

這12個行業分別是：建筑業、海運、航空、觀光、零售業、娛樂、餐飲業、製藥、汽車、電機及零件、食品、服裝。

原因分別是：東京奧運延期、入境消費的減少、減少外出，日本國內消費的減退、大陸消費的減退、供應鏈被切斷。其中，大陸消費減退主要指的是大陸內需下降，比如對汽車行業銷量減少，對於日產、豐田、本田這三家汽車企業產生了較大的影響。

警語：禁止酒駕，開車不喝酒，安全有保障

(中時電子報)