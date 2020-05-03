比特幣周日盤中每單位升破9,000美元。儘管美國企業財測與川普威脅對中國大陸祭出報復性關稅等利空，但外界認為避險需求與挖礦獎勵即將減半等利多可支撐其漲勢。

根據CoinDesk報價，全球最重要加密通貨比特幣截至台北時間周日晚上7點，價格24小時內上漲逾3％報9,134美元。美股三大指數上周五大跌逾2％，但比特幣當天走高後即持續上漲。

專家指出經濟與市場利空所產生避險需求是比特幣的利多。

像亞馬遜警告第2季可能虧損，和蘋果做出2003年來首度放棄發表財測決定，讓人擔心經濟疲弱程度連科技巨擘也撐不住。

加上川普指控中國隱瞞疫情甚至扭曲其疫情數據，害美國疫情大爆發而威脅祭出報復性關稅，使市場憂慮中美貿易戰火再起。

比特幣從3月13日跌至3,867美元低點後大反彈，有專家認為這顯示比特幣跟黃金一樣具避險功能，因此經濟前景愈黯淡就愈有利其漲勢，加上5月12日開始挖礦獎勵減半在即，有助其上攻1萬美元大關。

鏈上交易（on-chain）成交量萎縮反映從小投資人到大戶都在獎勵減半前惜售。

根據區塊鏈資訊商Glassnode資料，比特幣上周四成交量僅235萬7,741個單位，創去年5月27日來新低。目前成交量跟3月13日相較是減少逾10％。

儘管比特幣基本面有利多，但技術面卻一再出現超買訊號而可能拉回。

其上周四從盤中最高9,485美元急速拉回而留下很長上影線，顯示高檔有沉重賣壓，也是空頭初現訊號。14天相對強弱指標（RSI）升破70也是超買訊號。

瑞訊（Swissquote）數位資產部主管湯瑪士（Chris Thomas）認為在上攻1萬美元之前，其可能先拉回至8,000美元到8,500美元之間一段時間。

(工商 )