周一(4日)白天各地高溫普遍可達30度以上，其中大臺北及中南部地區可達32至33度，南部近山區及河谷有機會達到36度以上，氣象局已針對彰化縣、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣等5縣市發布高溫警報，提醒民眾注意。

氣象局預報員陳建安表示，明天天氣和今天類似，各地普遍溫度達到30度以上，氣象局今日已針對明天彰化縣和南投縣發布黃色高溫燈號，中午前後有連續出現36度高溫的現象；台南市、高雄市、屏東縣則是發布橙色高溫燈號，不排除會達到38度。

陳建安指出，黃色高溫警示指該日氣溫可達36度以上，橙色高溫警示有兩條件，一指氣溫達36度以上並持續3天以上，或單日達38度以上，供民眾做參考。

未來一周天氣變化，下周三(6)、周四(7)有一道鋒面通過北部海面，北部地區有局部性短暫雨機率，其他地區雲量增多，北台灣建議出門攜帶雨具，其他地區則影響不大。

5縣市高溫警報。(圖/氣象局)

下周五(8)天氣回到穩定，下周六(9)、周日(10)有另一到鋒面可能接近北部海面，屆時北台灣將有局部性降雨，目前仍待觀察。

(中時 )